Блокирующий Смоляр подписал контракт с новосибирским «Локомотивом»
Источник: ВК «Локомотив» (Новосибирск)Комментарии
Центральный блокирующий Артем Смоляр подписал контракт с новосибирским «Локомотивом», сообщается на официальном сайте клуба.
Ранее 32-летний волейболист в течение трех сезонов выступал за «Белогорье». В составе этой команды он стал серебряным и бронзовым призером чемпионата России.
В минувшем сезоне «Локомотив» занял третье место.
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