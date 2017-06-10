Блокирующий Смоляр подписал контракт с новосибирским «Локомотивом»

Рафаэль Хабибуллин: Я ведь по сути прав, и Константинова это прекрасно понимает

Главный тренер и генеральный директор «Газпром-Югра» Рафаэль Хабибуллин признал, что не жалеет о своих словах про главного тренера новосибирского «Локомотива» Пламена Константинова, в результате которых Сургут был лишен права проведения этапа Мировой лиги.