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Блокирующий Смоляр подписал контракт с новосибирским «Локомотивом»

Источник:  ВК «Локомотив» (Новосибирск)Комментарии

Центральный блокирующий Артем Смоляр подписал контракт с новосибирским «Локомотивом», сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее 32-летний волейболист в течение трех сезонов выступал за «Белогорье». В составе этой команды он стал серебряным и бронзовым призером чемпионата России.

В минувшем сезоне «Локомотив» занял третье место.

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