Джастин Шульц: Защита «Питтсбурга» в пятом матче против «Нэшвилла» действовала быстро и уверенно

Защитник «Питтсбурга» Джастин Шульц прокомментировал пятый матч финальной серии Кубка Стэнли против «Нэшвилла» (6:0).

- Мы показали игру, на которую всегда были способны. Защита «Питтсбурга» действовала быстро и уверенно. Безусловно, отличный старт игры сыграл большую роль в том, как завершилась эта встреча. Я не знаю, почему мы намного лучше играем дома. Наверное, болельщики заряжают нас дополнительной энергией, и мы не хотим их подводить.

В четвертой игре мы также действовали весьма неплохо, поэтому было важно не дать тому результату спутать нам карты. Наша защита доказала, что может проявлять себя в чужой зоне. Хэйнси был активен в атаке, помогая создавать моменты.

На самом деле мы так играли на протяжении всего сезона, просто в последних матчах это не отражалось в статистике. Конечно, отсутствие Криса Летанга внесло определенные коррективы, каждому игроку надо было сделать шаг вперед, чтобы заменить Криса, - передает слова защитника «Пингвинз» NHL.com/ru.

Добавим, что «Питтсбург» повел в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет в Нэшвилле в ночь на 12 июня.