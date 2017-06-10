Ян Казаев: Должен был поехать на сбор с «Амкаром», но не смог отказаться от предложения «Тосно»

Полузащитник «Тосно» Ян Казаев в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал свой переход в клуб из подмосковных «Химок».

- Я должен был поехать на сбор с «Амкаром», но мне позвонил гендиректор «Тосно» и предложил перейти к ним. Я не мог отказаться.

- Почему?

- Это мой дом. Да и команда будет играть на «Петровском». Уже поговорил с тренером: Парфенов меня поприветствовал и сказал, чтобы я работал, а дальше все будет видно.

- Как вам кажется, «Тосно» сможет завоевать интерес болельщиков в Петербурге?

- Думаю, аудитория у «Тосно» будет постепенно расти, - сказал Казаев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Казаев перешел в «Тосно» из «Химок». В сезоне-2016/17 25-летний полузащитник провел за подмосковный клуб 36 матчей, забил восемь голов и был признан лучшим игроком команды по версии болельщиков.

В сезоне-2013/14 футболист играл за тосненский клуб в ПФЛ. Тогда он провел за «Тосно» 17 встреч и забил два мяча.