Рон Хэйнси: Защита «Питтсбурга» имела возможность даже пробиваться к воротам Ринне

Защитник «Питтсбурга» Рон Хэйнси прокомментировал пятый матч финальной серии Кубка Стэнли против «Нэшвилла» (6:0).

- Наша защита справилась с задачей быстрого выхода из своей зоны, причем делали мы это синхронно, что позволяло форвардам получить свободное пространство для маневра. Если все работало правильно, один из защитников активно поддерживал атаку у чужой синей линии. В первом периоде игроки обороны даже имели возможность пробиваться к воротам Ринне и непосредственно угрожать владениям вратаря. Постараемся сделать это снова в воскресенье, - передает слова защитника «Пингвинз» NHL.com/ru.

Добавим, что «Питтсбург» повел в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет в Нэшвилле в ночь на 12 июня.