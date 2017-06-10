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Капанен завершил игровую карьеру

Источник:  ХК ХПККомментарии

Известный финский нападающий Нико Капанен объявил о завершении карьеры игрока. Об этом сообщается на официальном сайте клуба «ХПК», в котором форвард провел минувший сезон.

Напомним, в составе «Ак Барс» Капанен дважды выигрывал Кубок Гагарина. В КХЛ он также выступал за «Лев» и «Йокерит». Всего в лиге он провел 399 матчей.

В 2011 году Капанен стал победителем чемпионата мира в составе сборной Финляндии.  

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