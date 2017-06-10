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Испанские СМИ опубликовали сообщение, которое Конте отправил Косте

Источник:  ASКомментарии

В распоряжении испанского издания AS оказался текст сообщения, отправленного главным тренером «Челси» Антонио Конте нападающему команды Диего Косте.

«Привет, Диего, надеюсь, у тебя все отлично. Спасибо за сезон, который мы проработали вместе. Успехов в следующем сезоне, но ты не входишь в мои планы», - говорится в сообщении.

Ранее форвард «Челси» сообщил, что наставник «синих» Антонио Конте не видит его в стане лондонского клуба на следующий сезон. Также сообщалось, что между наставником и нападающим произошел конфликт.

Согласно информации СМИ, 28-летний форвард входит в сферу интересов китайских клубов, а также мадридского «Атлетико», за который выступал до переезда в Лондон.

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