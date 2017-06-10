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«Волгарь» не отпускает Сутормина на сбор с «Ростовом»

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

По информации «Советского спорта», астраханский «Волгарь» не отпускает 23-летнего полузащитника Алексея Сутормина на сбор с «Ростовом».

Это происходит уже второй раз за последние полгода. Впервые ростовчане готовы были взять Сутормина на просмотр в зимнее трансферное окно. Тогда руководство астраханского клуба отказалось пойти на такой шаг, мотивируя это тем, что команда борется за выживание в ФНЛ, а Сутормин является одним из лидеров. Сейчас ростовчане, которые в том случае, если футболист их устроит, готовы выкупить трансфер, снова сделали предложение о просмотре, но в «Волгаре» опять отказались это обсуждать.

Алексей Сутормин является воспитанником Академии «Зенита», в прошедшем чемпионате ФНЛ на его счету 9 голов и 6 результативных передач. Контракт игрока с «Волгарем» действует еще год.

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