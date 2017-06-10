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Повторный бой Джошуа и Кличко может пройти в Нигерии

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Второй поединок за звание чемпиона мира в тяжелом весе между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко, возможно, продет в Нигерии. Об этом сообщил промоутер британца Эдди Хирн.

«Думаю, Нигерия – один из главных претендентов (на проведение боя). Многие люди считают, что в Нигерии добивают огонь трением парочек. Но это экономически мощное государство с сильным средним классом. Там проходило много важных событий (например, концертов поп-звезд).

Здесь есть инфраструктура. Конечно, сложность в том, что здесь пока не было больших боев. Но это вызов, мне это нравится», - цитирует Хирна Boxingscene.

Ранее сообщалось, что бой должен пройти не позднее 2 декабря 2017 года. Напомним, в первом поединке Джошуа победил нокаутом.

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