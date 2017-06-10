Повторный бой Джошуа и Кличко может пройти в Нигерии
Источник: BoxingsceneКомментарии
Второй поединок за звание чемпиона мира в тяжелом весе
между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко, возможно, продет в
Нигерии. Об этом сообщил промоутер британца Эдди Хирн.
«Думаю, Нигерия – один из главных претендентов (на
проведение боя). Многие люди считают, что в Нигерии добивают огонь трением
парочек. Но это экономически мощное государство с сильным средним классом. Там
проходило много важных событий (например, концертов поп-звезд).
Здесь есть инфраструктура. Конечно, сложность в том,
что здесь пока не было больших боев. Но это вызов, мне это нравится», -
цитирует Хирна Boxingscene.
Ранее сообщалось, что бой должен пройти не позднее 2
декабря 2017 года. Напомним, в первом поединке Джошуа победил нокаутом.
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