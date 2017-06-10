Ярослав «NS» Кузнецов: Virtus.pro должны серьезно поработать над адаптацией к патчу, мете и над своими стратегиями

Аналитик студии RuHub Ярослав «NS» Кузнецов прокомментировал поражение Virtus.pro от Team Liquid в четвертьфинале турнира EPICENTER: Moscow.



«Team Liquid — команда, которая несколько раз меняла состав, но ее костяк остался прежним: в виде KuroKy, MATUMBAMAN (они-то играют давно), ну и MinD_ContRoL. Даже после изменений они все равно остаются в топе. Это говорит о том, что капитан делает огромную работу и остальные игроки тоже помогают. Эта команда в любой момент может начать играть круто.



После групп все их хоронили, и я в том числе. Не считал, что они вообще имеют какие-то шансы против VP. Но команда просто преобразилась в плей-офф. Самое забавное, что они проигрывают первую игру по сюжету своих приключений в группе. И все думают: «Это конец, сейчас VP тоже выиграют вторую за 30 минут». Но что-то неожиданно происходит и они начинают играть намного круче. Значит, эту команду нельзя списывать со счетов. Это игроки мирового уровня, и они могут выиграть любой турнир. Это зависит от каких-то минорных вещей. И эти вот вещи сыграли здесь на их стороне.



А VP должны очень серьезно поработать над адаптацией к текущему патчу, к текущей мете и над своими стратегиями, потому что мы видим исполнение их дефолта. Оно всегда крутое, мы видели это на протяжении нескольких месяцев. Частенько, когда их выбивают из колеи, когда забирают ключевых героев, и когда понимают, что не сработает, они начинают пикать что-то другое. И это «другое» почему-то не работает. Это гранд-финал против OG, пик нестандартный. И было видно, что они просто не плавают в этом пике, не могут понять, что им делать после пятнадцатой-двадцатой минуты, проигрывают гранд-финал. Здесь они пикают героев не особо для себя свойственных, в частности — Ember Spirit, какой-то Lifestealer на керри. Над ними начинают доминировать на линии, разводить, противники начинают играть умно — переставлять линии, выбивать VP из колеи, а они просто к этому не готовы. Не могут быстро сориентироваться. Им надо над этим работать. Они привыкли идти своим катком, где у них все получается, но только что-то идет не по плану — и мы видим, что команда просто теряется. Думаю, у них еще будет время над этим поработать. Но по мне — это главная причина, именно стратегии. С исполнением, в принципе, все хорошо».



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