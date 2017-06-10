Виталий Устинов: Все ждем Бердыева и его первых тренировок

Защитник «Рубина» Виталий Устинов поделился ожиданиями от работы с вернувшимся в клуб Курбаном Бердыевым.

- Все ждем Бердыева и его первых тренировок, - сказал игрок. - Хороший тренер, показывающий хорошие результаты. Достаточно просто посмотреть, кого он обыгрывал: «Барселона», «Бавария»... Этим все сказано.

- С Хави команда как-то попрощалась?

- Нет, с Грасией мы не успели попрощаться и, честно говоря, не знаю, будут ли какие-то мероприятия по этому поводу.

- В аренду в случае чего готовы уйти?

- Готов.