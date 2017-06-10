Виталий Устинов: Все ждем Бердыева и его первых тренировок
Источник: «БИЗНЕС Online»Комментарии
Защитник «Рубина» Виталий Устинов поделился ожиданиями от работы с вернувшимся в клуб Курбаном Бердыевым.
- Все ждем Бердыева и его первых тренировок, - сказал игрок. - Хороший тренер, показывающий хорошие результаты. Достаточно просто посмотреть, кого он обыгрывал: «Барселона», «Бавария»... Этим все сказано.
- С Хави
команда как-то попрощалась?
- Нет, с
Грасией мы не успели попрощаться и, честно говоря, не знаю, будут ли какие-то
мероприятия по этому поводу.
- В аренду в
случае чего готовы уйти?
- Готов.
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