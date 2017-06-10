Гостисбеер подписал многолетний контракт с «Филадельфией»
Источник: TSNКомментарии
Защитник Шейн Гостисбеер подписал многолетний контракт с «Филадельфией». Об этом сообщает телеканал TSN.
По информации TSN, контракт рассчитан на шесть лет, в течение которых хоккеист будет зарабатывать в среднем за сезон по $4,5 млн.
Отметим, что 1 июля 24-летний Гостисбеер мог получить статус ограниченно свободного агента.
Американский защитник выступает за «Флайерз « с 2016 года. В завершившемся регулярном чемпионате Гостисбеер провел за клуб 76 матчей и набрал 39 (7+32) очков.
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