Защитник Шейн Гостисбеер подписал многолетний контракт с «Филадельфией». Об этом сообщает телеканал TSN.

По информации TSN, контракт рассчитан на шесть лет, в течение которых хоккеист будет зарабатывать в среднем за сезон по $4,5 млн.

Отметим, что 1 июля 24-летний Гостисбеер мог получить статус ограниченно свободного агента.

Американский защитник выступает за «Флайерз « с 2016 года. В завершившемся регулярном чемпионате Гостисбеер провел за клуб 76 матчей и набрал 39 (7+32) очков.