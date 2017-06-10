Месси и Отаменди могут пропустить матч с Сингапуром из-за подготовки к свадьбам

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник Николас Отаменди, возможно, не сыграют в товарищеском матче со сборной Сингапура. Оба заняты подготовкой к своим свадьбам.

Как сообщает аргентинское издание Clarin, Месси должен сыграть свадьбу с Антонеллой Рокуццо в Росарио 30 июня. У Отаменди свадьба еще раньше – 16 июня.

Матч Сингапур – Аргентина состоится 13 июня.