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Первушина и Потапова проиграли парный финал юниорского «Ролан Гаррос» канадской паре

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российские теннисистки Олеся Первушина и Анастасия Потапова проиграли в финале «Ролан Гаррос» в юниорском парном разряде. Они уступили канадской паре Бьянка Андрееску/Карсон Брэнстайн со счетом 1:6, 3:6.

Матч продолжался 57 минут. Отметим, что канадки были посеяны на турнире под первым номером, а россиянки – под вторым.

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Париж (Франция)
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Юниорки
Парный разряд
Финал

Олеся Первушина/Анастасия Потапова (Россия) – Бьянка Андрееску/Карсон Брэнстайн (Канада) – 1:6, 3:6 

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