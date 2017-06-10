Первушина и Потапова проиграли парный финал юниорского «Ролан Гаррос» канадской паре
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российские теннисистки Олеся Первушина и Анастасия
Потапова проиграли в финале «Ролан Гаррос» в юниорском парном разряде. Они уступили
канадской паре Бьянка Андрееску/Карсон Брэнстайн со счетом 1:6, 3:6.
Матч продолжался 57 минут. Отметим, что канадки были
посеяны на турнире под первым номером, а россиянки – под вторым.
Турнир серии «Большого
шлема» Roland Garros
Париж (Франция)
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Юниорки
Парный разряд
Финал
Олеся Первушина/Анастасия Потапова (Россия) – Бьянка Андрееску/Карсон Брэнстайн (Канада) – 1:6, 3:6
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически