Первушина и Потапова проиграли парный финал юниорского «Ролан Гаррос» канадской паре

Российские теннисистки Олеся Первушина и Анастасия Потапова проиграли в финале «Ролан Гаррос» в юниорском парном разряде. Они уступили канадской паре Бьянка Андрееску/Карсон Брэнстайн со счетом 1:6, 3:6.

Матч продолжался 57 минут. Отметим, что канадки были посеяны на турнире под первым номером, а россиянки – под вторым.

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros

Париж (Франция)

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Юниорки

Парный разряд

Финал

Олеся Первушина/Анастасия Потапова (Россия) – Бьянка Андрееску/Карсон Брэнстайн (Канада) – 1:6, 3:6