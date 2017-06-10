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Владимир Хрюнов: WBA вынесет решение по чемпионскому бою Устинова в течение недели

Источник:  ТАССКомментарии

Владимир Хрюнов, промоутер российского боксера-тяжеловеса Александра Устинова, рассказал, что ожидает решения WBA по вопросу боя за титул «регулярного» чемпиона мира на следующей неделе.

- Мы ждем резолюции WBA по этому вопросу, она должна быть в течение недели. Сторона Бриггса пыталась обжаловать решение (об отмене боя) и просила WBA проявить снисхождение, чтобы он смог провести поединок, - сказал Хрюнов ТАСС.

Напомним, что ESPN сообщил о том, что американский боксер-тяжеловес Шеннон Бриггс сдал положительную допинг-пробу. Победитель боя Бриггс - Окендо должен был провести защиту титула против Устинова.

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