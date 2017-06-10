Егорян из-за травмы не выступит в личном турнире на чемпионате Европы

Чемпионка Олимпиады-2016 по фехтованию на саблях Яна Егорян из-за травмы не будет участвовать в личном турнире на чемпионате Европы, который откроется 12 июня в Тбилиси, сообщил главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.

Спортсменка получила травму за два дня до старта «Московской сабли» в начале июня.

«К сожалению, мы вчера все-таки сняли Яну с личных соревнований, она не сможет фехтовать. Может быть, сможет восстановиться к командному турниру, но это тоже под вопросом. Она в любом случае прилетит в Тбилиси, на месте уже будем решать. Сможет - хорошо, нет - не страшно, побудет с командой», - цитирует Мамедова ТАСС.