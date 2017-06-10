Evil Geniuses вышла в финал EPICENTER: Moscow
Команда Evil Geniuses прошла в финал турнира EPICENTER: Moscow.
В полуфинале «злые гении» обыграли Team Secret со счетом 2:0. В финале EG сразится с победителем пары LGD.ForeverYoung - Team Liquid.
Team Secret заняла 3-4 место и заработала 40 000 долларов.
Плей-офф EPICENTER: Moscow проходит в спортивном комплексе «ВТБ Ледовый Дворец» c 9 по 11 июня. Призовой фонд чемпионата составляет 500 000 долларов.
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