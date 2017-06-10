Канада и Швейцария сыграют на финском этапе Еврохоккейтура
Среди участников Кубка Карьяла (этапа
Еврохоккейтура, который проходит в Финляндии) в нынешнем году будут сборные
Канады и Швейцарии. Об этом сообщает официальный сайт финского хоккейного союза.
Также сообщается, что на турнире сыграют и
традиционные участники Еврохоккейтура – сборные России, Швеции, Чехии и
Финляндии. В 2017 году Кубок Карьяла пройдет с 8 по 12 ноября.
Расписание турнира будет обнародовано в середине
августа. 31 августа начнется продажа билетов на матчи.
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