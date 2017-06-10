Майк Салливан: В обороне «Питтсбурга» действуют незаметные герои

Главный тренер «Питтсбург» Майк Салливан прокомментировал игру защитников своей команды в текущем розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли.

- На протяжении всего розыгрыша плей-офф я неоднократно отмечал, что в оборонительной линии «Питтсбурга» действуют незаметные герои. Про них мало говорят, но при этом они приносят огромную пользу команде. Понятно, что когда у вас столько великолепных форвардов в атаке, про оборону частенько забывают. Я считаю, что большое количество успешных атак «Питтсбурга» начинается именно с защитников, которые способны грамотно разгонять форвардов, отдавая им своевременные и точные передачи. Поймите, «Пингвинз» ни за что не пробились бы в финал, если бы защита была не на должном уровне. Спросите любого тренера, и он вам это подтвердит, - передает слова наставника «Пингвинз» NHL.com/ru.

Добавим, что «Питтсбург» ведет в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет в Нэшвилле в ночь на 12 июня.