Мэтт Мюррей: Хотелось реабилитироваться после четвертого матча с «Нэшвиллом»

Голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей прокомментировал пятый матч финальной серии Кубка Стэнли против «Нэшвилла» (6:0).

- Конечно, хотелось реабилитироваться после плохого матча, но, в конечном счете, ты просто одинаково готовишься к каждой игре. Я достаточно амбициозный хоккеист, но стараюсь далеко вперед не забегать, - передает слова вратаря «Пингвинз» NHL.com/ru.

Добавим, что «Питтсбург» ведет в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет в Нэшвилле в ночь на 12 июня.