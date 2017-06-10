Питер Лавиолетт: Не уверен, что кто-нибудь сможет быстро выбросить из головы то, что случилось в Питтсбурге

Главный тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт подвел итоги пятого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Питтсбургом» (0:6).

- Не уверен, что кто-нибудь сможет быстро выбросить из головы то, что случилось, но у нас есть пара дней. Нужно поставить головы на правильное место. У команды есть уверенность в своих силах, так что мы это переживем. Но все же трудно сидеть здесь и говорить - о, да, все уже в прошлом и все в порядке. Нас обыграли с крупным счетом. Мы должны стать лучше, - передает слова наставника «Предаторз» NHL.com/ru.

Добавим, что «Питтсбург» ведет в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет в Нэшвилле в ночь на 12 июня.