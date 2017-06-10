Воронцевич из-за травмы пропустит второй матч серии с «Химками»
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич пропустит второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ против «Химок» из-за травмы ноги, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе армейцев.
Игра пройдет сегодня в Москве, начало – в 17:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Напомним, в четверг в первом матче ЦСКА добился победы со счетом 94:88.
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