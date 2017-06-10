Валерий Рейнгольд: Ожидал большего от сборной Чили

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от товарищеского матча сборной России с командой Чили (1:1).

– Я считаю, что наша сборная сыграла прилично. На хорошем уровне и с серьезным соперником. Хотя сборная Чили не произвела на меня большого впечатления. Я ожидал большего. Если брать по рейтингам, чилийцы выиграли два последних Кубка Южной Америки и занимают четвертое место в рейтинге ФИФА, значит, мы сыграли в хороший футбол. Негатив тоже был, но общую картину не испортил, - сказал Рейнгольд.

Напомним, что встреча, прошедшая в пятницу на «Арене ЦСКА» в Москве, завершилась вничью со счетом 1:1. Счет открыл полузащитник чилийцев Маурицио Исла на 56-й минуте, а на 67-й защитник россиян Виктор Васин восстановил равновесие.