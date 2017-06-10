Валерий Рейнгольд: Кубок конфедераций – несерьезный турнир

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд назвал Кубок конфедераций проходным турниром.

– Несерьезный турнир. Возможно, его воспринимают как коммерческий. Что вы ждете от сборной Новой Зеландии? Что это за команда? Можно обратить внимание только на Чили, Португалию и Германию. Не более того. Не хватало, чтобы эти команды привезли вторые составы. Если так – для нашей сборной в самый раз, - сказал Рейнгольд.

Напомним, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россияне сыграют 17 июня в матче открытия турнира с новозеландцами.