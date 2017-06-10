Стивен Джеррард: Руни? Люди очень быстро выкидывают возрастных игроков из сборной

Бывший полузащитник сборной Англии Стивен Джеррард считает, что форвард Уэйн Руни проведет следующий сезон сильнее предыдущего.

«Люди очень быстро выкидывают возрастных игроков из сборной, но когда дело доходит до турниров, важно, чтобы было хорошее сочетание молодости и опыта.

И как раз Уэйн может принести этот опыт. Он забил много голов на международном уровне, и очень сложно найти этому замену.

Да, сезон для него сложился непросто. Но ему вполне по силам провести хорошую предсезонную подготовку, стать сильнее и вернуться в сборную. Я не сомневаюсь в этом», – приводит Goal.com слова Джеррарда.

Напомним, 31-летний форвард является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. В 119 матчах за национальную команду он забил 53 гола.

Добавим, что Руни не был приглашен в сборную Англии на матч отборочного турнира чемпионата мира с Шотландией и товарищеский матч с Францией.