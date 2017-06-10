Шон Коллинз: Вярн и Яласваар порекомендовали мне ехать в «Сочи»

Канадский нападающий «Сочи» Шон Коллинз прокомментировал свой переход в клуб.



- Выбрал «Сочи», потому что был впечатлен городом, его инфраструктурой. Общался с некоторыми ребятами, которые уже играли здесь, и это повлияло на мое решение приехать сюда. Конечно, хорошо, когда есть игроки из Северной Америки. Так более комфортно, всегда можно с кем-то пообщаться, и тогда адаптация проходит быстрее. И хорошо, что тренеры говорят на английском. Это лучше и для нашей игры, и для хоккеистов, потому что так мы сможем найти общий язык и у нас не будет недопониманий.



Мы приезжали в Сочи в сентябре, была очень хорошая погода, было все красиво. Я запомнил этот город. Мне очень понравился Олимпийский парк. Охарактеризовать Россию тремя словами? Размеры, патриотизм и хоккейные болельщики. Я разговаривал о Сочи с Вярном и Яласваарой. Макс и Янне порекомендовали мне ехать сюда, потому что это очень хорошее место и в плане жизни, и в плане работы. Они сказали, что это одно из лучших мест в КХЛ, - передает слова Коллинза официальный сайт «Сочи».

Напомним, что прошлый сезон нападающий провел в «Куньлунь Ред Стар», в составе которого провел 60 игр регулярного чемпионата и набрал 39 (13+26) очков.

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