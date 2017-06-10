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Агент: Будущеее Кришито может решиться в течение недели

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Будущее защитника «Зенита» Доменико Кришито может решиться в течение ближайшей недели, сообщил агентству «Р-Спорт» представитель футболиста Андреа Д'Амико.

Ранее Кришито, чей контракт с питерцами истекает через год, заявил, что хочет вернуться домой и продолжить карьеру на родине. Приоритетным для футболиста является вариант с «Дженоа», за который он играл до перехода в «Зенит».

«Сейчас не могу сказать ничего о будущем Кришито. Думаю, в течение недели какая-то определенность наступит», - сказал Д'Амико.

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