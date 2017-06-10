Сборная России прилетит в Петербург 15 июня
Источник: РФСКомментарии
15 июня сборная России отправится в Петербург на первый матч Кубка конфедераций против сборной Новой Зеландии.
С 11 до 15 июня национальная команда будет тренироваться в
Москве, 16 июня пройдет предыгровая тренировка на стадионе «Санкт-Петербург».
Напомним, матч открытия Кубка конфедераций Россия – Новая Зеландия состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
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