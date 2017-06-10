За ношение футболки «Барселоны» в Саудовской Аравии грозит штраф в 135 тысяч и 15 лет тюрьмы

Ношение футболки «Барселоны» попало под запрет в Саудовской Аравии после того, как страна разорвала дипломатические отношения с Катаром.

Теперь в Саудовской Аравии будут наказывать за любую символику, связанную с этой страной. А на футболках и другой экипировке «Барселоны» на протяжении четырех лет был нанесен логотип компании Qatar Airways.

По данным Sky Italia, за ношение такой одежды грозит наказание от штрафа в размере 135 тысяч евро до тюремного заключения сроком на 15 лет.

Отметим, что примеру Саудовской Аравии могут последовать ОАЭ, Египет, Йемен и Бахрейн.

Напомним, эти страны также разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке террористических организаций.

Добавим, что со следующего сезона «Барселона» поменяет спонсора на футболках и будет играть с логотипом японского Rakuten.