За ношение футболки «Барселоны» в Саудовской Аравии грозит штраф в 135 тысяч и 15 лет тюрьмы
Ношение футболки «Барселоны»
попало под запрет в Саудовской Аравии после того, как страна разорвала
дипломатические отношения с Катаром.
Теперь в Саудовской Аравии будут наказывать за любую
символику, связанную с этой страной. А на футболках и другой экипировке «Барселоны»
на протяжении четырех лет был нанесен логотип компании Qatar Airways.
По данным Sky Italia, за ношение такой одежды грозит наказание от штрафа в размере 135 тысяч евро до тюремного заключения сроком на 15 лет.
Отметим, что примеру Саудовской Аравии могут последовать ОАЭ, Египет, Йемен и Бахрейн.
Напомним, эти страны также разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке террористических организаций.
Добавим, что со следующего сезона «Барселона» поменяет спонсора на футболках и будет играть с логотипом японского Rakuten.