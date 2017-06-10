Двукратная чемпионка мира Крючкова продолжит карьеру в «Енисее»
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Двукратная чемпионка мира Светлана Крючкова возобновила игровую карьеру и подписала контракт с красноярским «Енисеем», сообщил «Р-Спорт» агент спортсменки Владимир Касторнов.
«Светлана Крючкова возобновила игровую карьеру и подписала контракт с красноярским «Енисеем». Соглашение рассчитано на один сезон. Очень надеемся, что Света сможет вернуться и в сборную России благодаря игре в «Енисее», - сказал Касторнов.
Напомним, в составе сборной России 32-летняя Крючкова стала чемпионкой Европы-2013, двукратной чемпионкой мира (2006, 2010), серебряным и бронзовым призером мирового Гран-при.
«Енисей» завоевал бронзу чемпионата России-2016/17 и в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.
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