Двукратная чемпионка мира Крючкова продолжит карьеру в «Енисее»

Двукратная чемпионка мира Светлана Крючкова возобновила игровую карьеру и подписала контракт с красноярским «Енисеем», сообщил «Р-Спорт» агент спортсменки Владимир Касторнов.

«Светлана Крючкова возобновила игровую карьеру и подписала контракт с красноярским «Енисеем». Соглашение рассчитано на один сезон. Очень надеемся, что Света сможет вернуться и в сборную России благодаря игре в «Енисее», - сказал Касторнов.

Напомним, в составе сборной России 32-летняя Крючкова стала чемпионкой Европы-2013, двукратной чемпионкой мира (2006, 2010), серебряным и бронзовым призером мирового Гран-при.

«Енисей» завоевал бронзу чемпионата России-2016/17 и в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.