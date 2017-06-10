Деклан Вайнн: Матч с белорусами станет репетицией перед встречей с Россией на Кубке конфедераций

Защитник сборной Новой Зеландии по футболу Деклан Вайнн поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против команды Белоруссии, который состоится в Минске 12 июня.

- Главным преимуществом нашей сборной я бы назвал наличие молодых игроков высокого уровня, которые играют по всему миру. Мы намерены показать сильную игру в матчах против сборных Белоруссии, а затем и России. Матч с белорусами станет репетицией перед встречей с Россией, тем более что стили этих команд схожи во многих аспектах. Мы серьезно подходим к игре в Минске в воскресенье, - передает слова Вайнна ТАСС.

Напомним, что матч открытия Кубка конфедерации между сборными Новой Зеландии и России состоится 17 июня в Санкт-Петербурге.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.