Деклан Вайнн: Матч открытия Кубка конфедераций против России будет сложным

Защитник Новой Зеландии Деклан Вайнн поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка конфедераций против сборной России.

- Я знаю многих игроков российской команды, особенно выступающих за «Зенит». В сборной России есть несколько быстрых нападающих. Если выбирать между Бухаровым и Смоловым, то мне больше нравится последний, он очень хорош. Матч открытия против россиян будет сложным - на их стороне будет поддержка трибун. Тем не менее, думаю, мы можем показать достойный результат в этой игре, - передает слова Вайнна ТАСС.

Напомним, что матч открытия Кубка конфедерации между сборными Новой Зеландии и России состоится 17 июня в Санкт-Петербурге.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.