«Лада» подписала защитника Геноуэя
Источник: ХК «Лада»Комментарии
«Лада» подписала контракт с защитником Чарльзом Геноуэем, сообщается на официальном сайте клуба.
Условия соглашения не разглашаются.
В прошлом сезоне 30-летний канадец выступал за «Йокерит», сыграв 56 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 20 результативных передач.
Ранее Геноуэй защищал цвета «Спартака» и рижского «Динамо».
Семенов заключил двухлетний контракт с «Авангардом». Таблица переходов КХЛ
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически