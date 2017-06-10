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«Тосно» продлил контракт с Мухаметшиным

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

Полузащитник «Тосно» Рустем Мухаметшин продлил контракт с клубом. Соглашение рассчитано на один год.

Мухаметшин перешел в «Тосно» в 2015 году из «Мордовии» и за два сезона в ФНЛ провел 69 матчей и забил шесть голов.

В минувшем сезоне 33-летний полузащитник стал рекордсменом клуба по числу проведенных матчей (73).

Ранее воспитанник «Рубина» играл за «СОЮЗ-Газпром» (2009) и «Мордовию» (2009-2015), в составе которой дважды становился победителем ФНЛ (2012, 2014).

Также «Тосно» объявил о продлении контракта на один год с полузащитником Григорием Чиркиным. В минувшем сезоне 31-летний Чиркин забил два гола в 24 матчах ФНЛ.

Напомним, «Тосно» занял второе место в ФНЛ и получил право впервые в своей истории сыграть в премьер-лиге.

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