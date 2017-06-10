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Стефан Маринович: Мы знаем, как играть против российской сборной

Источник:  ТАССКомментарии

Вратарь сборной Новой Зеландии по футболу Стефан Маринович поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка конфедераций против сборной России.

- Мы смотрели матчи сборной России и анализировали их, в том числе игру с Чили (1:1). В команде есть пару игроков, которые выделяются, плюс к этому у вашей сборной можно отметить физическую подготовку, она действует в силовой манере как в атаке, так и в защите. Нам предстоит динамичный матч с большим количеством борьбы, возможно, верховых единоборств, и мы знаем, как играть против российской сборной, - передает слова Мариновича ТАСС.

Напомним, что матч открытия Кубка конфедерации между сборными Новой Зеландии и России состоится 17 июня в Санкт-Петербурге.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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