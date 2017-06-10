Колтон Сиссонс: Игрокам «Нэшвилла» нужно лучше страховать друг друга

Нападающий «Нэшвилла» Колтон Сиссонс отметил, что защищаться против форвардов «Питтсбурга» необходимо всей пятеркой, а иначе справиться с ними очень сложно.

- Нужно лучше играть по шайбе, страховать друг друга. Если эти ребята убегают два в одного или три в два, с ними очень сложно справиться. Это проблема не только наших защитников или одного хоккеиста. Вся пятерка должна обороняться. Только так можно справиться с ними, - передает слова нападающего «Предаторз» официальный сайт НХЛ.

Добавим, что «Питтсбург» ведет в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет в Нэшвилле в ночь на 12 июня.