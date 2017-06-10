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Марат Хайруллин: Сборная Казахстана будет биться с Данией до конца

Источник:  Sports.kzКомментарии

Капитан «Атырау» Марат Хайруллин поделился ожиданиями от домашней встречи сборной Казахстана с командой Дании в отборочном цикле чемпионата мира-2018.

Матч в Алматы начнется сегодня в 19:00 мск.

- Дания - хорошая сборная, и думаю, что нашим ребятам будет тяжеловато, - сказал игрок. - Но нужно учитывать тот факт, что Казахстан будет играть дома, и при своих болельщиках наши будут биться до конца. Надеюсь, что сборная Казахстана не проиграет.

- Сборная Дании - в какой футбол она играет?

- Они играют в быстрый, атлетичный футбол, стараются больше строить атаки через длинные передачи на нападающих, которые должны отбирать мячи на подборе и помогать развивать атаки.

Матч

Казахстан - Дания

Место и дата

10 июня 19:00, , Онлайн-трансляция

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