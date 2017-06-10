Ивелин Попов: У меня есть предложения, но я хочу остаться в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов заявил болгарским СМИ, что намерен остаться в клубе, опровергнув информацию о своем возможном переходе в «Трабзонспор».

«Я всегда говорил и могу повторить. У меня есть предложения, они поступают с Нового года. Но сейчас я хочу остаться в «Спартаке».

У меня контракт еще на два года, и я не думаю о переходе», – приводит Gong.bg слова Попова.

Напомним, полузащитник выступает за «Спартак» с 2015 года. В минувшем сезоне на счету 29-летнего болгарина два гола и три голевые передачи в 22 матчах.

Всего за два года Попов провел в «Спартаке» 55 матчей и забил восемь голов.

Накануне Попов сыграл за сборную Болгарии в матче отборочного турнира чемпионата мира с Белоруссией (1:2) в Борисове. Полузащитник «Спартака» вышел в стартовом составе команды и был заменен на 64-й минуте.