Ивелин Попов: У меня есть предложения, но я хочу остаться в «Спартаке»
Полузащитник «Спартака»
Ивелин Попов заявил болгарским СМИ, что намерен остаться в клубе, опровергнув
информацию о своем возможном переходе в «Трабзонспор».
«Я всегда говорил и могу повторить. У меня есть предложения, они поступают с Нового года. Но сейчас я хочу остаться в «Спартаке».
У меня контракт еще на два года, и я не думаю о переходе», – приводит Gong.bg слова Попова.
Напомним, полузащитник выступает за «Спартак» с 2015 года. В минувшем сезоне на счету 29-летнего болгарина два гола и три голевые передачи в 22 матчах.
Всего за два года Попов провел в «Спартаке» 55 матчей и забил восемь голов.
Накануне Попов сыграл за сборную Болгарии в матче отборочного турнира чемпионата мира с Белоруссией (1:2) в Борисове. Полузащитник «Спартака» вышел в стартовом составе команды и был заменен на 64-й минуте.
Матч
Белоруссия - Болгария - 2:1 (1:0)
Голы
Сиваков 33 (1:0 - пен.). Савицкий 80 (2:0). Костадинов 90 (2:1).
Состав
Белоруссия: Черник, Филипенко, Сиваков, Матвейчик, Политевич, Алисейко, Савицкий, Драгун, Маевский, Баланович, Лаптев
Болгария: Михайлов, Манолев, Занев, Божиков, Чорбаджинский, Тонев, Попов С., Костадинов, Дьяков, Попов И., Делев
Предупреждения:
нет - Чорбаджинский, 32
Судья:
Матей Юг (Словения)
Место и дата
09 июня 21:45, , Онлайн-трансляция