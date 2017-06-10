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Ивелин Попов: У меня есть предложения, но я хочу остаться в «Спартаке»

Источник:  Gong.bgКомментарии

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов заявил болгарским СМИ, что намерен остаться в клубе, опровергнув информацию о своем возможном переходе в «Трабзонспор».

«Я всегда говорил и могу повторить. У меня есть предложения, они поступают с Нового года. Но сейчас я хочу остаться в «Спартаке».

У меня контракт еще на два года, и я не думаю о переходе», – приводит Gong.bg слова Попова.

Напомним, полузащитник выступает за «Спартак» с 2015 года. В минувшем сезоне на счету 29-летнего болгарина два гола и три голевые передачи в 22 матчах.

Всего за два года Попов провел в «Спартаке» 55 матчей и забил восемь голов.

Накануне Попов сыграл за сборную Болгарии в матче отборочного турнира чемпионата мира с Белоруссией (1:2) в Борисове. Полузащитник «Спартака» вышел в стартовом составе команды и был заменен на 64-й минуте.

Матч

Белоруссия - Болгария - 2:1 (1:0)

Голы

Сиваков 33 (1:0 - пен.). Савицкий 80 (2:0). Костадинов 90 (2:1).

Состав

Белоруссия: Черник, Филипенко, Сиваков, Матвейчик, Политевич, Алисейко, Савицкий, Драгун, Маевский, Баланович, Лаптев

Болгария: Михайлов, Манолев, Занев, Божиков, Чорбаджинский, Тонев, Попов С., Костадинов, Дьяков, Попов И., Делев

Предупреждения:

нет - Чорбаджинский, 32

Судья:

Матей Юг (Словения)

Место и дата

09 июня 21:45, , Онлайн-трансляция

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