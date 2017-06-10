Маттиас Экхольм: В распоряжении «Питтсбурга» хоккеисты мирового уровня

Защитник «Нэшвилла» Маттиас Экхольм отметил, что защищаться против форвардов «Питтсбурга» необходимо всей пятеркой, а иначе справиться с ними очень сложно.

- У них вообще хорошая команда. Мы знали это. Мы также понимали, что нам надо будет закрыть их лидеров. У нас это неплохо получалось. Создается впечатление, что в одной игре все восхищаются нашей обороной, а в следующем матче - их атакой. В их распоряжении хоккеисты мирового уровня и не получится закрыть их в каждом матче. Порой придется признать, что они отлично сыграли. Но в воскресенье нам нужно надежно действовать в обороне. Другого пути нет, - передает слова защитника «Предаторз» официальный сайт НХЛ.

Добавим, что «Питтсбург» ведет в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет в Нэшвилле в ночь на 12 июня.