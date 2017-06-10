Андрей Канчельскис: «Манчестер Юнайтед» поступил не по-человечески по отношению к Ибрагимовичу

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал решение английской команды исключить Златана Ибрагимовича из заявки на предстоящий сезон.

- На мой взгляд, «Манчестер Юнайтед» поступил не по-человечески по отношению к Ибрагимовичу. Человек отдавал этому клубу всего себя, получил серьезнейшую травму, защищая его честь в Лиге Европы. На месте руководства «красных дьяволов» я бы переподписал с ним контракт, - приводит слова Канчельскиса «Газета.Ru».

Напомним, Ибрагимович получил разрыв крестообразных связок колена в ответном матче четветьфинала Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом». По прогнозам врачей, на поле он появится не раньше апреля 2018 года.

В прошедшем сезоне нападающий принял участие в 46-ти матчах и забил 26 голов.