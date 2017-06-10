Бакайоко близок к переходу в «Челси»

«Челси» близок к подписанию контракта с полузащитником «Монако» Тьемуэ Бакайоко. Сумма трансфера составит 35 миллионов фунтов. Ожидается, что в ближайшее время 22-летний француз приедет в Англию для прохождения медобследования и оформления сделки, сообщает The Telegraph.

Ранее главный тренер «Челси» Антонио Конте назвал Бакайоко одной из главных трансферных целей клуба в межсезонье.

Переговоры начались еще в мае, однако сначала сторонам не удавалось добиться в них существенного прогресса из-за желания французов получить за Бакайоко 43 миллиона фунтов, а также требований по личному контракту игрока.

И все же в последнее время «синие» смогли договориться с чемпионами Франции и убедить самого Бакайоко принять предложение клуба.

В то же время не исключено, что в обратном направлении проследует форвард Миши Батшуайи. Монегаски могут арендовать 23-летнего бельгийца или выкупить права на него.

Отметим, что Бакайоко провел в «Монако» три года и в минувшем сезоне забил два гола в 32 матчах лиги 1.