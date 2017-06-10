Ибрагимович перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси»
Источник: MarcaКомментарии
Форвард Златан
Ибрагимович продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает Marca.
35-летний швед договорился с «Манчестер Юнайтед», что не будет продлевать контракт с клубом, срок которого завершается в конце июня.
Ибрагимович продолжает восстановление после травмы связок колена и будет полностью готов к старту предсезонной подготовки. Напомним, сезон в MLS проходит по системе «весна – осень».
«Гэлакси» станут девятым клубом в карьере Ибрагимовича после «Мальме», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Милана», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».
В минувшем сезоне форвард забил 28 голов в 41 матче за манкунианцев.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически