Ибрагимович перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Форвард Златан Ибрагимович продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает Marca.

35-летний швед договорился с «Манчестер Юнайтед», что не будет продлевать контракт с клубом, срок которого завершается в конце июня.

Ибрагимович продолжает восстановление после травмы связок колена и будет полностью готов к старту предсезонной подготовки. Напомним, сезон в MLS проходит по системе «весна – осень».

«Гэлакси» станут девятым клубом в карьере Ибрагимовича после «Мальме», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Милана», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне форвард забил 28 голов в 41 матче за манкунианцев.