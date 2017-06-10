Остапенко переиграла Халеп в финале «Ролан Гаррос»

Латвийская теннисистка Елена Остапенко переиграла в финале Открытого чемпионата Франции румынскую теннисистку Симону Халеп со счетом 4:6, 6:4, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 2 минуты. Остапенко сделала 3 эйса, допустила 5 двойных и 54 невынужденных ошибок, а также реализовала 8 брейк-пойнтов из 19. Ее соперница допустила 10 невынужденных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 16.

Эта победа стала первой для 20-летней спортсменки из Латвии в карьере. До этого Остапенко побеждала дважды на турнирах WTA только в парном разряде.



Отметим, что Остапенко стала первой представительницей Латвии победившей на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде.

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Париж (Франция)

Финал