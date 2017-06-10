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Остапенко переиграла Халеп в финале «Ролан Гаррос»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Елена Остапенко
Елена ОстапенкоФото: Gettyimages.ru

Латвийская теннисистка Елена Остапенко переиграла в финале Открытого чемпионата Франции румынскую теннисистку Симону Халеп со счетом 4:6, 6:4, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 2 минуты. Остапенко сделала 3 эйса, допустила 5 двойных и  54 невынужденных ошибок, а также реализовала 8 брейк-пойнтов из 19. Ее соперница допустила 10 невынужденных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 16.

Эта победа стала первой для 20-летней спортсменки из Латвии в карьере. До этого Остапенко побеждала дважды на турнирах WTA только в парном разряде.

Отметим, что Остапенко стала первой представительницей Латвии победившей на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде.

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Париж (Франция)
Финал

Матч

Остапенко Е. (Латвия) - Халеп С. (Румыния) - 4:6, 6:4, 6:3

Место и дата

10 июня 16:00, , Онлайн-трансляция

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