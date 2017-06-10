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Карпин женился

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин сыграл свадьбу.

Церемония прошла в родном для бывшего полузащитника сборной России городе Нарва (Эстония). Избранницу Карпина зовут Дарья Гордеева.

О том, что пара поженится этим летом, стало известно в октябре минувшего года.

Отметим, что для Карпина это третий брак. Его первую супругу зовут Светлана, а во второй раз он был женат на испанской актрисе Альбе Фернандес. От первого брака у Карпина две дочери – Мария (21 год) и Валерия (16 лет).

Напомним, после работы в «Спартаке» Карпин тренировал «Мальорку» (2014-2015) и «Торпедо» из Армавира (2015-2016), а с июля 2016 года стал экспертом телеканала «Матч ТВ».

16 февраля 2017 года Карпин был назначен главным редактором футбольных трансляций.

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