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Феттель выиграл третью практику Гран-при Канады, Квят – 11-й

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Лидер чемпионата мира пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучшее время в третьей практике седьмого этапа чемпионата мира Гран-при Канады в Монреале.

29-летний немец завершил свой лучший круг с результатом 1 минута 12,572 секунды, опередив на 0,292 секунды своего партнера по команде Кими Райкконена из Финляндии. Третье место занял британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Отметим, что российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят стал 11-м, уступив 0,121 секунды своему партнеру Карлосу Сайнсу из Испании, который замкнул десятку.

Напомним, что квалификация Гран-при Канады начнется в Монреале в 20:00 (мск).

Монреаль (Канада)
Чемпионат мира
7-й этап
Гран-при Канады
3-я практика

1. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари») – 1.12,572
2. Кими Райкконен (Финляндия, «Феррари») – +0,292
3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») – +0,354
4. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – +0,393
5. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») – +0,638
6. Нико Хюлькенберг (Германия, «Рено») – +0,921
7. Фелипе Масса (Бразилия, «Уильямс») – +0,955
8. Даниэль Риккардо (Австралия, «Ред Булл») – +0,973
9. Эстебан Окон (Франция, «Форс Индия») – +1,063
10. Карлос Сайнс (Испания, «Торо Россо») – +1,095
11. Даниил Квят (Россия, «Торо Россо») – +1,216
12. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,313 (17)
13. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,384 (27)
14. Ромен Грожан («Хаас») +1,422 (19)
15. Джолион Палмер («Рено») +1,530 (22)
16. Стоффель Вандорн («Макларен») +1,656 (22)
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,820 (18)
18. Ланс Стролл («Уильямс») +1,837 (25)
19. Маркус Эрикссон («Заубер») +2,311 (25)
20. Паскаль Верляйн («Заубер») +2,393 (25) 

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