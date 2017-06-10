Team Liquid сразится с Evil Geniuses в финале EPICENTER: Moscow

Ярослав «NS» Кузнецов: Virtus.pro должны серьезно поработать над адаптацией к патчу, мете и над своими стратегиями

Ярослав «NS» Кузнецов: Virtus.pro должны серьезно поработать над адаптацией к патчу, мете и над своими стратегиями Аналитик студии RuHub Ярослав «NS» Кузнецов прокомментировал поражение Virtus.pro от Team Liquid в четвертьфинале турнира EPICENTER: Moscow.

В рамках турнира EPICENTER: Moscow пройдет шоу-матч между русскоязычными и англоязычными талантами.

Dread, NS и ХВОСТ примут участие в шоу-матче на EPICENTER: Moscow

Dread, NS и ХВОСТ примут участие в шоу-матче на EPICENTER: Moscow В рамках турнира EPICENTER: Moscow пройдет шоу-матч между русскоязычными и англоязычными талантами.

В этом материале мы рассказываем о LAN-финале турнира EPICENTER: Moscow по Dota 2.

Гид по турниру EPICENTER: Moscow В этом материале мы рассказываем о LAN-финале турнира EPICENTER: Moscow по Dota 2.

Комментатор студии RuHub Виталий «v1lat» Волочай в интервью CyberSport.ru прокомментировал выступление Natus Vincere и Virtus.pro на групповом этапе EPICENTER: Moscow.

Виталий «v1lat» Волочай: В финале Virtus.pro ничего не смогут сделать с Evil Geniuses

Виталий «v1lat» Волочай: В финале Virtus.pro ничего не смогут сделать с Evil Geniuses Комментатор студии RuHub Виталий «v1lat» Волочай в интервью CyberSport.ru прокомментировал выступление Natus Vincere и Virtus.pro на групповом этапе EPICENTER: Moscow.

Gambit Esports сыграет с fnatic в одной группе на DreamHack Summer 2017

Gambit Esports сыграет с fnatic в одной группе на DreamHack Summer 2017 Организаторы турнира DreamHack Summer 2017 представили распределение команд по группам.