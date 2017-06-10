Team Liquid сразится с Evil Geniuses в финале EPICENTER: Moscow
Коллектив Team Liquid вышел в финал турнира EPICENTER: Moscow.
В полуфинале «жидкие» переиграли LGD.Forever Young со счетом 2:0. В финале Team Liquid сыграет с Evil Geniuses.
LGD.Forever Young заняла 3-4 место и заработала 40 000 долларов.
Плей-офф EPICENTER: Moscow проходит в спортивном комплексе «ВТБ Ледовый Дворец» c 9 по 11 июня. Призовой фонд чемпионата составляет 500 000 долларов.
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