Полузащитник «Фиорентины» Бадель не намерен переходить в «Зенит»

Агент полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя Деян Йоксимович поделился мнением о возможном трансфере игрока в «Зенит».

- Милан будет сам решать, где ему продолжать карьеру, но пока Россия для нас не является вариантом, - приводит слова Йоксимовича Firenzeviola.it.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация об интересе «Зенита» к Баделю.

28-летний игрок в сезоне-2016/17 провел 41 матч во всех турнирах, забил два мяча и отдал три голевые передачи. Контракт Милана с «Фиорентиной» истекает 30 июня 2018 года.

На счету Баделя один гол в 31 матче за сборную Хорватии. По данным Transfermarkt.de, стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

Таблица трансферов РФПЛ