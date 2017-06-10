Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Кливленд137 : 116Голден Стэйт
Волейбол  США0 : 0Россия
Футбол  Шотландия- : -Англия
Баскетбол  ЦСКА99 : 79Химки
Футбол  Казахстан- : -Дания
Футбол  Норвегия- : -Чехия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Фернандо Алонсо: Если «Макларен» начнет побеждать к сентябрю, я решу остаться

Источник:  F1i.comКомментарии

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо назвал условия, при которых он останется в команде на следующий сезон.

«Мы должны побеждать. Если мы начнем побеждать к сентябрю, я решу остаться. Хотя в июне нельзя быть на 100 процентов уверенным о своем решении, над которым ты даже не начинал думать.

Все, что мы хотим, – это побеждать. Зак Браун (глава «Макларена») хочет того же. Но после трех лет мы не находимся в том положении, когда можем выигрывать. Так что что-то должно измениться.

То же самое можно сказать и обо мне. Я хочу побеждать. Я пришел в этот проект, потому что хотел стать чемпионом. Но если ты не претендуешь на это, если ситуация не меняется, и ты не можешь конкурировать с другими, тогда ты можешь поменять команду. Это все, что я могу сказать сейчас.

Пока мы не сядем для переговоров в сентябре или октябре, я не могу быть в чем-то уверенным на 100 процентов», – приводит F1i.com слова Алонсо.

Отметим, что «Макларен» остается единственной командой в сезоне, не набравшей ни одного очка.

Добавим, что срок трехлетнего контракта 35-летнего испанца истекает по окончании сезона.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Феттель выиграл третью практику Гран-при Канады, Квят – 11-йЛидер чемпионата мира пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучшее время в третьей практике седьмого этапа чемпионата мира Гран-при Канады в Монреале.Руководство Формулы-1 и FIA создало рабочую группу с целью улучшить борьбу на трассеРуководство Ф-1 начало совместную исследовательскую программу с FIA с целью понять, за счет чего автомобили смогут снова активнее бороться на трассе друг с другом. Об этом сообщает Autosport.Росс Браун: Сейчас Формула-1 на перепутье в плане использования двигателейСпортивный директор Формулы-1 Росс Браун считает, что спорт стоит перед серьезным выбором, какие двигатели нужно использовать в будущем.Кими Райкконен: В субботу нужно прибавить и попробовать побороться за поулПилот «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал результаты пятничных свободных заездов, по итогам которых финн занял первое место.Даниил Квят: Обе сегодняшние тренировки принесли нам пользуРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями от результатов пятничных свободных заездов Гран-при Канады.Райкконен показал лучшее время во второй практике Гран-при Канады, Квят – 9-йПилот «Феррари» Кими Райкконен показал лучшее время во второй практике Гран-при Канады.Фернандо Алонсо: Если «Макларен» не начнет побеждать, я покину командуИспанский пилот «Формулы-1» Фернандо Алонсо заявил, что покинет команду «Макларен», если она не начнет побеждать в текущем сезоне.Даниил Квят: В Монреале уникальная трасса, состоящая из множества шиканРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о городе Монреаль, где пройдет Гран-при Канады.Квят и Сайнс с пилотами «Ред Булл» приняли участие в сплаве по рекеПилоты «Торо Росси» Даниил Квят, Карлос Сайнс совместно с гонщиками «Ред Булл» Даниэлем Риккардо и Максмо Ферстаппеным в преддверии гран-при Канады приняли участие в совместном сплаве по реке.Эдди Джордан: Феттелю нет смысла переходить в «Мерседес», команда может быть продана в конце 2018 годаБывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан считает, что компания «Мерседес» продаст команду после сезона 2018 года.Тото Вольфф: Возможно, Феттель раньше понял, как добиться от шин правильной работыИсполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о причинах прогресса «Феррари» в нынешнем сезоне.Эстебан Окон: Гран-при Канады – классный этапПилот команды «Форс Индия» Эстебан Окон поделился ожиданиями от Гран-при Канады.Серхио Перес: С уверенностью жду гонки в МонреалеПилот команды «Форс Индия» Серхио Перес поделился ожиданиями от Гран-при Канады.Тото Вольфф: Фаворит в этом году не «Мерседес», а «Феррари»Босс «Мерседеса» Тото Вольфф признал, что в начале сезона его команда уступает «Феррари».Мика Сало: «Феррари» оставит Кими, его некем заменитьБывший пилот «Феррари» финн Мика Сало считает, что итальянская команда продлит контракт с его соотечественником Кими Райкконеном.Франц Тост: Будет здорово, если Квят и Сайнс останутся в команде на следующий сезонРуководитель Toro Rosso Франц Тост хотел бы сохранить в составе итальянской команды текущий состав пилотов в лице Карлоса Сайнса и Даниила Квята на следующий сезон.Ромен Грожан: Люблю выступать в Монреале, это всегда доставляет удовольствиеПилот «Хаас» Ромен Грожан поделился ожиданиями от предстоящего этапо Формулы-1, который пройдет в Монреале.Чемпионский болид Феттеля Red Bull RB6 появится в игре F1 2017Разработчик гоночного симулятора F1 2017 компания Codemasters назвала четвертую историческую машину, которая появится в видеоигре.Фернандо Алонсо: Я переходил из одной команды в другую, потому что чувствовал сердцем, что поступаю правильноПилот команды «Макларен» Фернандо Алонсо сказал, что он не жалеет о том, что несколько раз приходилось менять команды.Гран-при России в календаре «Формулы-1» планируется перенести с весны на осеньВице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак подтвердил информацию о том, что владельцам «Формулы-1» будет направлена просьба о переносе Гран-при России в календаре следующего сезона с весны на осень.
Футбол
Бакайоко близок к переходу в «Челси»
Футбол
Андрей Канчельскис: «Манчестер Юнайтед» поступил не по-человечески по отношению к Ибрагимовичу
Футбол
Ивелин Попов: У меня есть предложения, но я хочу остаться в «Спартаке»
Футбол
За ношение футболки «Барселоны» в Саудовской Аравии грозит штраф в 135 тысяч и 15 лет тюрьмы
все новости
МакЛарен
МакЛаренкалендарьстатистика
Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсовсе новости
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости