Фернандо Алонсо: Если «Макларен» начнет побеждать к сентябрю, я решу остаться

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо назвал условия, при которых он останется в команде на следующий сезон.

«Мы должны побеждать. Если мы начнем побеждать к сентябрю, я решу остаться. Хотя в июне нельзя быть на 100 процентов уверенным о своем решении, над которым ты даже не начинал думать.

Все, что мы хотим, – это побеждать. Зак Браун (глава «Макларена») хочет того же. Но после трех лет мы не находимся в том положении, когда можем выигрывать. Так что что-то должно измениться.

То же самое можно сказать и обо мне. Я хочу побеждать. Я пришел в этот проект, потому что хотел стать чемпионом. Но если ты не претендуешь на это, если ситуация не меняется, и ты не можешь конкурировать с другими, тогда ты можешь поменять команду. Это все, что я могу сказать сейчас.

Пока мы не сядем для переговоров в сентябре или октябре, я не могу быть в чем-то уверенным на 100 процентов», – приводит F1i.com слова Алонсо.

Отметим, что «Макларен» остается единственной командой в сезоне, не набравшей ни одного очка.

Добавим, что срок трехлетнего контракта 35-летнего испанца истекает по окончании сезона.