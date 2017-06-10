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Елфутина выиграла бронзу в финале Кубка мира по парусному спорту

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На прошедшем в испанском Сантандере финале Кубка мира по парусному спорту в классе RS:X россиянка Стефания Елфутина завоевала бронзу.

Отметим, что призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, двукратный призер чемпионатов Европы Елфутина впервые стала призером мирового турнира.

Парусный спорт
Финал Кубка мира
Сантандер (Испания)
Женщины. «RS:X»

1. Патрисия Фрейташ (Бразилия) – 39 очков
2. Лю Юнсю (Китай) – 47
3. Стефания Елфутина (Россия) – 67

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