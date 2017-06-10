Шамиль Тарпищев: Остапенко победила на «Ролан Гаррос» благодаря своему характеру

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу 20-летней латвийской теннисистки Елены Остапенко на Открытом чемпионате Франции по теннису.

- Она победила, благодаря своему характеру. Ни разу не изменила собственному атакующему стилю, порой, возможно, атакуя неоправданно. Халеп упустила победу во второй партии, нужно было брать геймы при счете 3:1 и 3:2 в ее пользу. В середине матча она выглядела более уставшей. Ну, а Остапенко надо похвалить - она делала то, что умеет, и ничего не боялась. Это свойственно молодым. Хотя могла как выиграть, так и проиграть матч, - приводит слова Тарпищева «Р-Спорт».

Напомним, что в финале латвийская спортсменка одолела румынскую теннисистку Симону Халеп (4:6, 6:4, 6:3). Эта победа стала первой для Остапенко в карьере.