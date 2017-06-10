Монреаль подписал контракт на проведение Гран-при Канады до 2029 года

Гран-при Канады в Монреале останется в календаре Формулы-1 как минимум до 2029 года. Об этом было объявлено на пресс-конференции на автодроме Жиля Вильнева.

Нынешний контракт на проведение этапа истекал только в 2024 году, однако власти города и новый владелец серии компания Liberty Media продлили его еще на пять лет. Мэр Монреаля и власти Квебека объявили о том, что инвестируют 98,2 миллиона канадских долларов.

К 2019 году на автодроме будет построено новое здание пит-лейна, которое объединит в себе паддок, гараж, медиа-центр и медицинский центр. Это обойдется бюджету города и провинции Квебек в 52 миллиона долларов.

Строительство начнется сразу после Гран-при Канады следующего сезона.